Путин попросил Уиткоффа передать Трампу дружеский привет

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом попросил его передать дружеский привет американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу — причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», — сказал помощник главы государства.

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась 3 декабря. Переговоры продлились около пяти часов. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а с американской — зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что во время встречи будут обсуждаться понимания, которые достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по мирному плану.

