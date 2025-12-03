На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин попросил Уиткоффа передать Трампу дружеский привет

Ушаков: Путин передал Трампу дружеский привет и важные политические сигналы
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом попросил его передать дружеский привет американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу — причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», — сказал помощник главы государства.

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась 3 декабря. Переговоры продлились около пяти часов. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а с американской — зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что во время встречи будут обсуждаться понимания, которые достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по мирному плану.

Ранее Трамп ответил на вопрос о прорыве в переговорах по Украине в Москве.

