Уиткофф прибыл в посольство США в Москве

Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным в Кремле
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в американское посольство в Москве после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик прибыл в здание дипмиссии около 0:30 мск среды, 3 декабря.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась 2 декабря. Переговоры продлились около пяти часов. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а с американской — зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Перед встречей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во время встречи будут обсуждаться понимания, которые достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по мирному плану.

Ранее помощник президента оценил встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером.

