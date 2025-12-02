На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Переговоры Путина и Уиткоффа длятся уже больше четырех часов

С момента начала переговоров Путина и Уиткоффа прошло более четырех часов
Gavriil Grigorov/Reuters

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа длятся уже больше четырех часов.

Встреча политиков началась около 19:43 мск в Кремле. В переговорах с российской стороны участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а с американской — зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В начале переговоров президент России поприветствовал спецпосланника, отметив, что рад его видеть. Кроме того, глава государства поинтересовался у Уиткоффа и Кушнера, как прошла их прогулка по Москве.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником американского президента понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее Путин заявил, что российская сторона ведет диалог с Уиткоффом без «плевков и ругани».

