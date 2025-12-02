На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о максимальной близости к мирному договору

«Страна.ua»: Зеленский заявил, что Украина ближе к мирному договору, чем когда-либо
Louisa Gouliamaki/Reuters

Мирный договор для Украины в данный момент близок, как никогда ранее. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Соответствующее заявление он сделал, выступая в Ирландии после встречи с премьер-министром страны Михолом Мартином.

«Наша делегация ждет дальнейших переговоров. Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо, есть шансы», – сказал он.

Зеленский также призвал к честному миру для Украины и ее граждан.

Во вторник, 2 декабря, в Москве проходит личная встреча между президентом России Владимиром Путиным, спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана. О чем будут говорить американцы с российским лидером и чего ожидают от встречи в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер встретятся с Зеленским.

