На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уиткофф и Кушнер встретятся с Зеленским

Axios: Уиткофф и Кушнер отправятся в одну из стран Европы на встречу с Зеленским
true
true
true
close
Reuters

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

«Уиткофф и Кушнер встречаются с президентом России Путиным в Кремле. Ожидается, что они отправятся из Москвы в одну из европейских стран и проведут встречу с Зеленским», — говорится в сообщении.

Информации о том, где конкретно состоится встреча с Зеленским, а также точные даты встречи источник не опубликовал.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что главной темой встречи президента Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером станет обсуждение «нового варианта» мирного плана США.

Сообщалось, что перед переговорами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, прогулялись по Москве вместе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.

Ранее Зеленский заявил о готовности «очень быстро» встретиться с Трампом при одном условии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами