Уиткофф и Кушнер встретятся с Зеленским

Axios: Уиткофф и Кушнер отправятся в одну из стран Европы на встречу с Зеленским

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

«Уиткофф и Кушнер встречаются с президентом России Путиным в Кремле. Ожидается, что они отправятся из Москвы в одну из европейских стран и проведут встречу с Зеленским», — говорится в сообщении.

Информации о том, где конкретно состоится встреча с Зеленским, а также точные даты встречи источник не опубликовал.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что главной темой встречи президента Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером станет обсуждение «нового варианта» мирного плана США.

Сообщалось, что перед переговорами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, прогулялись по Москве вместе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.

Ранее Зеленский заявил о готовности «очень быстро» встретиться с Трампом при одном условии.