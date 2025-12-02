Зеленский призвал к честному миру и гарантиям безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский призвал к честному миру и уверенности для народа Украины в гарантиях безопасности. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Говоря о природе будущего мира, Зеленский заявил, что он должен быть «открытым, честным и обоснованным», а также не обсуждаться за «спиной Украины».

Киеву необходимо понять, какими «будут будущие гарантии безопасности и как они будет работать», подчеркнул политик. Он призвал завершить конфликт таким образом, чтобы «Россия не вернулась».

«Мы благодарны США за то, что они готовы быть гарантом безопасности, но мы хотим понять как. <…> Определенность для украинского народа - это то, что нам нужно», — заявил Зеленский.

Во вторник, 2 декабря, в Москве пройдет личная встреча между президентом России Владимиром Путиным, спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана. О чем будут говорить американцы с российским лидером и чего ожидают от встречи в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, из скольких пунктов состоит мирный план США и Украины.