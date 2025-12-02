На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский призвал к «честному» миру

Зеленский призвал к честному миру и гарантиям безопасности для Украины
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Владимир Зеленский призвал к честному миру и уверенности для народа Украины в гарантиях безопасности. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Говоря о природе будущего мира, Зеленский заявил, что он должен быть «открытым, честным и обоснованным», а также не обсуждаться за «спиной Украины».

Киеву необходимо понять, какими «будут будущие гарантии безопасности и как они будет работать», подчеркнул политик. Он призвал завершить конфликт таким образом, чтобы «Россия не вернулась».

«Мы благодарны США за то, что они готовы быть гарантом безопасности, но мы хотим понять как. <…> Определенность для украинского народа - это то, что нам нужно», — заявил Зеленский.

Во вторник, 2 декабря, в Москве пройдет личная встреча между президентом России Владимиром Путиным, спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана. О чем будут говорить американцы с российским лидером и чего ожидают от встречи в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, из скольких пунктов состоит мирный план США и Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами