В Белом доме назвали причину прекращения Трампом «бесконечной помощи» Украине

Белый дом: Трамп прекратил бесконечную помощь Украине из-за коррупции
Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что украинские власти злоупотребляли деньгами американских налогоплательщиков, выделенными Киеву. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ответ на просьбу прокомментировать отношение Вашингтона к коррупционному скандалу на Украине.

«Я думаю, президент достаточно ясно дал понять, когда он сказал вчера вечером, что коррупция никогда не бывает полезной и что он не хочет, чтобы долларами американских налогоплательщиков злоупотребляли. По этой причине он положил конец бесконечным чекам, которые выписывала предыдущая администрация для финансирования этой войны», — сказала она.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее в России поразмышляли, каким будет «третий акт» коррупционного скандала на Украине.

