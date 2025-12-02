Стало известно, кто принимает участие в переговорах Путина и Уиткоффа

РИА Новости: Ушаков и Дмитриев принимают участие в переговорах Путина и Уиткоффа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с российской стороны принимают участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которые проходят в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

2 декабря Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником американского президента понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее Путин заявил, что российская сторона ведет диалог с Уиткоффом без «плевков и ругани».