Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой

Россия не собирается воевать с Европейским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе брифинга после выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит ТАСС.

«Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что если европейские страны начнут боевые действия, Москве скоро «не с кем будет договариваться».

Также глава государства отметил, что европейцев никто не отстранял от РФ.

2 декабря заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Европа нуждается в России гораздо больше, чем та в ней. Он отметил, что Россия на данный момент активно развивает партнерство с другими странами, в том числе Индией и Китаем. Кроме того, он заявил, что у РФ растет торговля и экономика, страна улучшает свой технологический суверенитет и вступает в новые партнерства.

