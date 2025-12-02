На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Помощник Путина сделал заявление о том, что Европе нужна Россия

Орешкин: Европе нужна Россия гораздо больше, чем она нам
Алексей Даничев/РИА Новости

Европа нуждается в России гораздо больше, чем наша страна в ней. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Из того, что мы видим в последние годы, Европе Россия нужна гораздо больше, чем России нужна Европа», — сказал он.

Орешкин отметил, что Россия на данный момент активно развивает партнерство с другими странами, в том числе Индией и Китаем. Кроме того, он заявил, что у РФ растет торговля и экономика, страна улучшает свой технологический суверенитет и вступает в новые партнерства.

«У нас в этом плане все в порядке. Проблемы в Европе», — подытожил Орешкин.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны нуждаются в хороших отношениях с РФ, если они хотят остаться одним из центров мирового развития.

Путин также отмечал, что ведущие экономики Европы переживают не лучшие моменты, так как оказались сильно зависимы от России.

Ранее в Кремле рассказали, стоит ли России опасаться войны с НАТО и ЕС.

