В Кремле ответили на вопрос, можно ли России ожидать войны с НАТО и ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу прокомментировал заявление российского посла в Бельгии Дениса Гончара о том, что НАТО и Европейский союз готовятся к большой войне с Россией.

«Нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне. Надо всегда, всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, чего все-таки ожидать: мира или войны.

Накануне Гончар, выступая на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве РФ на тему «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы», заявил, что НАТО и ЕС приступили к подготовке большой войны с Россией.

В то же время дипломат отметил, что Российская Федерация «не ищет конфронтации», а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».

12 ноября Песков заявил, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заранее приняла необходимые меры. Так он прокомментировал заявление президента Сербии Александара Вучича о подготовке европейских стран к войне с РФ.

