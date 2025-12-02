На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что европейцев никто не отстранял от России

Путин заявил, что европейцы сами отстранились от России
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что европейцев никто не отстранял от РФ. Его выступление на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!» транслирует пресс-служба Кремля.

«Они (европейцы. — «Газета.Ru») обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились. Какое-то время у нас был тесный контакт, потом они раз! И резко оборвали контакты с Россией», — сказал глава государства.

По словам Путина, европейские страны мешают администрации президента США Дональда Трампа достичь мира по Украине. Он отметил, что Европа взяла на вооружение тезис о «стратегическом поражении» России и живет в этих иллюзиях.

До этого президент России заявил, что европейские страны нуждаются в хороших отношениях с РФ, если они хотят остаться одним из центров мирового развития.

Путин также отмечал, что ведущие экономики Европы переживают не лучшие моменты, так как оказались сильно зависимы от России.

Ранее в Кремле рассказали, стоит ли России опасаться войны с НАТО и ЕС.

