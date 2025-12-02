На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о заинтересованности в иностранных инвестициях

Песков: Россия остается открытой для зарубежных инвесторов
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия продолжает оставаться открытой для зарубежных инвесторов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.

«Мы заинтересованы в иностранных инвестициях. Россия продолжает оставаться открытой страной для иностранных инвестиций и готова создавать максимально благоприятные условия для инвестиций из-за рубежа, в том числе из Индии», — отметил он.

До этого Песков заявил, что Россия рассчитывает на Индию и Китай в урегулировании взаимных проблем для сохранения «глобальной стабильности, глобальной предсказуемости, глобального и регионального мира».

Также официальный представитель Кремля заявил, что Москва стремится к обеспечению общеевропейской системы безопасности. Он подчеркнул, что цели России касаются «будущих поколений». В то же время, пресс-секретарь российского президента анонсировал встречу в Москве главы РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа. Он уточнил, что в ходе мероприятия Путин и Уиткофф обсудят те договоренности, которых достигли Вашингтон и Киев.

Ранее в Кремле заявили о готовности России сотрудничать с Индией в борьбе с терроризмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами