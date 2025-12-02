В Кремле заявили о заинтересованности в иностранных инвестициях

Россия продолжает оставаться открытой для зарубежных инвесторов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.

«Мы заинтересованы в иностранных инвестициях. Россия продолжает оставаться открытой страной для иностранных инвестиций и готова создавать максимально благоприятные условия для инвестиций из-за рубежа, в том числе из Индии», — отметил он.

До этого Песков заявил, что Россия рассчитывает на Индию и Китай в урегулировании взаимных проблем для сохранения «глобальной стабильности, глобальной предсказуемости, глобального и регионального мира».

Также официальный представитель Кремля заявил, что Москва стремится к обеспечению общеевропейской системы безопасности. Он подчеркнул, что цели России касаются «будущих поколений». В то же время, пресс-секретарь российского президента анонсировал встречу в Москве главы РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа. Он уточнил, что в ходе мероприятия Путин и Уиткофф обсудят те договоренности, которых достигли Вашингтон и Киев.

Ранее в Кремле заявили о готовности России сотрудничать с Индией в борьбе с терроризмом.