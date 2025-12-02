На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков объяснил, почему Россия предпочитает использовать нацвалюты

Песков: Россия использует в торговле нацвалюты из-за запрета использовать доллар
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Россия предпочитает использовать национальные валюты в торговле с партнерами в связи с тем, что Москве запретили его использовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с индийскими СМИ, передает Sputnik India.

По его словам, неиспользование доллара связано не с отсутствием к нему симпатий, а с запретом на его использование.

«Потому что нас лишают права использовать его, использовать доллар США. Они просто запретили доллар США для нашей страны», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил тенденцию снижения доли доллара в мировой торговле, которая сохранится в ближайшие годы. При этом торговля в нацвалютах растет, подчеркнул он.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов спрогнозировал для «Газеты.Ru», что в случае заключения мира между Россией и Украиной курс доллара упадет до 70-72 рублей. По его словам, как можно было заметить на прошлой неделе, реакция участников финансового рынка на внешнюю деэскалацию приводит к существенному укреплению рубля.

Ранее Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с КНР.

