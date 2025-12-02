Путин рассказал, как бывшие партнеры учили Россию преодолевать трудности

Западные «партнеры» учили Россию, что с трудностями необходимо справляться рыночными способами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, мы в постсоветское время часто говорили и нас учили западные «партнеры», что все трудности нужно преодолевать не административно-командными средствами, а рыночными способами», — сказал он.

По словам главы государства, они также отмечали, что введение ограничений нерыночного характера является «попыткой сохранить вот эти командные методы управления».

«Не получается и не получится», — добавил он.

В конце ноября Путин заявил, что Россия готова к возвращению европейского бизнеса в страну, но не в ущерб собственным производителям.

В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что бизнес-партнерство между РФ и странами Запада можно возобновить, но как в прошлом уже не будет.

Ранее Путин отметил роль России на мировом рынке.