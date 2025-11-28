Путин: Россия готова к возвращению европейских компаний

Россия готова к возвращению европейского бизнеса в страну, но не в ущерб собственным производителям. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Номад», передает ТАСС.

«После начала событий на Украине европейцы сами стали от нас отгораживаться. Если они вдруг решат вернуться, пожалуйста, мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым. Но — конечно, с учетом тех реалий, которые сложились», — сказал он.

Разговоры о возвращении западных компаний в Россию начались после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе этого года.

Путин заявлял, что Россия не препятствует возвращению иностранных компаний, но в случае спорных ситуаций приоритет будет у тех, кто ставит на первое место свои бизнес-интересы, а не политику.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что бизнес-партнерство между Россией и западными странами можно возобновить, но как в прошлом уже не будет.

Ранее в Кремле заявили, что сотрудничество с российским бизнесом выгодно США.