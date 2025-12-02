На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали главные темы встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Депутат Чепа: США и РФ будут сближать позиции для подготовки мирного плана
Гавриил Григоров/РИА Новости

Главной темой встречи президента Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером станет обсуждение «нового варианта» мирного плана США, который был составлен совместно с Европой и Украиной. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что после встреч с украинской делегацией Кушнер и Уиткофф доведут до сведения российского руководства ту информацию, которую они получили. Можно констатировать постепенное сближение позиций сторон для подготовки окончательного варианта мирного соглашения», — заявил депутат.

Россия не сильно отклонилась от своих первоначальных планов СВО и уже донесла до Трампа свою позицию, напомнил Чепа. Он выразил надежду на то, что у Соединенных Штатов хватит сил, чтобы отстаивать перед европейскими и украинскими представителями те положения, которые были достигнуты в Анкоридже.

«В Москве понимают, что заключение мирного соглашения затягивается исключительно из-за некоторых стран НАТО, которым выгодна война России и Украины и которые срывали минские и стамбульские договоренности. Главная задача Москвы и Вашингтона сейчас не отклоняться от намеченных в Анкоридже планов и уверенно работать над сближением позиций», — заключил Чепа.

Во вторник, 2 декабря, в Москве пройдет личная встреча между президентом России, спецпосланником президента США и зятем Дональда Трампа. В минувшие выходные американская делегация во главе с Уиткоффом провела ряд встреч с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана Штатов по Украине.

Ранее в России рассказали о «сигнале» для Киева.

Переговоры о мире на Украине
