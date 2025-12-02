Зеленский заявил о готовности «очень быстро» встретиться с Трампом при одном условии

Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом после визита Уиткоффа в Москву

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если сегодняшние переговоры между президентом Владимиром Путиным и спецпосланником Стивом Уиткоффом пройдут хорошо, то он «очень быстро» встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом. Его слова приводит Sky News.

Он подчеркнул, что ожидает контактов с представителями США после встречи в Кремле.

«Я готов поддержать все сигналы [которые приближают окончание конфликта], я готов встретиться с президентом Трампом», — сказал Зеленский.

Глава государства также анонсировал «непростые решения». Речь идет не «сложности их принятия», а о том, чтобы они были «справедливыми», отметил политик. Зеленский заверил, что «способен принимать решения».

2 декабря спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча запланирована на вторую половину дня.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

