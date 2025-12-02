На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о готовности «очень быстро» встретиться с Трампом при одном условии

Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом после визита Уиткоффа в Москву
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если сегодняшние переговоры между президентом Владимиром Путиным и спецпосланником Стивом Уиткоффом пройдут хорошо, то он «очень быстро» встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом. Его слова приводит Sky News.

Он подчеркнул, что ожидает контактов с представителями США после встречи в Кремле.

«Я готов поддержать все сигналы [которые приближают окончание конфликта], я готов встретиться с президентом Трампом», — сказал Зеленский.

Глава государства также анонсировал «непростые решения». Речь идет не «сложности их принятия», а о том, чтобы они были «справедливыми», отметил политик. Зеленский заверил, что «способен принимать решения».

2 декабря спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча запланирована на вторую половину дня.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее Арестович рассказал, что Уиткофф «привез» в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами