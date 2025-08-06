Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным съел огромный чебурек

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф перед встречей в Кремле побывал в одном из московских ресторанов и заказал себе на завтрак чебурек огромных размеров. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным агентства, это блюдо обошлось спецпосланнику Дональда Трампа в 550 рублей. К чебуреку, который в меню ресторана называется La Grande, Уиткоффу подали одноразовые перчатки, чтобы он не испачкался, когда ел.

Судя по фото, огромные размеры чебурека достигаются за счет наполнения его воздухом. В результате он выглядит, как воздушный шарик из теста.

До этого сообщалось, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник Стив Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье» в Москве. Чиновники пробыли там около 1,5 часа, после чего прошлись по парку, а затем направились в Кремль. Там президент России Владимир Путин и Уиткофф провели переговоры, которые продлились около трех часов.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф обсудили украинский конфликт и возможное развитие стратегического сотрудничества между Россией и США. Кроме того, в ходе этой встречи стороны передали друг другу сигналы по украинскому вопросу.

Ранее аналитик выразил мнение, что визит Уиткоффа станет последней попыткой сторон сохранить лицо.