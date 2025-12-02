На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестович заявил о «перспективе победы» России в СВО

Арестович заявил о перспективах победы России на Украине
true
true
true
close
Alexey Arestovych/YouTube

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала заявил, что Россия находится в «перспективе победы» на Украине.

«Россия находится в перспективе [победы на Украине]. Она имеет существенное преимущество на поле боя… И она имеет перспективу победы, то, что очень похоже на победу, в силу стратегического истощения Украины», — заявил Арестович.

Он отнес к преимуществам ВС РФ «системные действия» и «комплиментарную позицию» США и Китая. В то же время Украина имеет комплиментарную позицию Европы, которая «мало что может дать», а также перспективу «краха фронта», констатировал политик.

В октябре Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения, отметил президент. Он подчеркнул, что Россия должна достичь всех целей СВО.

1 декабря Путин поручил группировке «Север» создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы и заслушал доклады о продвижении войск в Харьковской области. Ему сообщили о занятии ряда населенных пунктов, включая Волчанск и Красноармейск, а также о начале операции по установлению контроля над Гуляйполем.

Ранее эксперт раскрыл, где ВС РФ будут расширять буферную зону на Украине.

