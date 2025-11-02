«Ленфильм» прокомментировал сообщения о «полуголой» вечеринке в одном из павильонов

Киностудия «Ленфильм» предоставила павильон в аренду для проведения мероприятия, на входе проводилась проверка по документам. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.

«Ленфильм» предоставил павильон в аренду для проведения мероприятия организаторам проекта Kontrkult. Отмечается, что охрана не допускала лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде. По данным организаторов, мероприятие прошло без существенных инцидентов и нарушений.

По данным 78.ru, в здании «Ленфильма» состоялась полуголая вечеринка с танцами в масках.

Telegram-канал «Питер Live» добавляет, что мероприятие прошло в честь дня рождения клуба Kontrkult. Люди по полтора часа стояли в очереди, чтобы попасть на рейв-вечеринку.

В то же время некоторые интернет-пользователи не согласились с тем, что мероприятие было неподобающим.

«Разве один человек без футболки — это полуголый показ?», «Где тут нарушение традиционных ценностей?», «Люди просто отдыхают» — написали они под постом.

