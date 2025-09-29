На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Росимущество подтвердило передачу «Ленфильма» Санкт-Петербургу

ТАСС: Росимущество подтвердило передачу «Ленфильма» администрации Петербурга
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Росимущество, которое владеет полным пакетом акций АО «Киностудия «Ленфильм», подтвердило наличие распоряжения о передаче киностудии в ведение администрации Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

«Такое распоряжение есть», – заявили агентству в пресс-службе Росимущества.

По данным агентства, в конце января петербургский Союз кинематографистов обратился к главе Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть вопрос о передаче «Ленфильма» в ведение городского комитета культуры. Кинематографическая общественность озаботилась состоянием студии из-за продолжающегося финансового кризиса, с которым не смог справиться ни один из назначенных Росимуществом директоров.

29 апреля в «Ленфильме» началась проверка, которую поручил провести глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Директор киностудии Надежда Андрющенко в СК рассказала о юридических и финансовых проблемах киностудии. В частности, Андрющенко сообщила о том, что некоторые работы из золотой коллекции переданы в частные руки.

22 апреля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга прошло заседание по делу о банкротстве «Ленфильма». Иск о банкротстве киностудии подала компания «Радмир».

Ранее на мусорке «Ленфильма» петербуржец нашел раритетную бабину с фильмом «Брат».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами