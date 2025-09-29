Росимущество подтвердило передачу «Ленфильма» Санкт-Петербургу

Росимущество, которое владеет полным пакетом акций АО «Киностудия «Ленфильм», подтвердило наличие распоряжения о передаче киностудии в ведение администрации Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

«Такое распоряжение есть», – заявили агентству в пресс-службе Росимущества.

По данным агентства, в конце января петербургский Союз кинематографистов обратился к главе Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть вопрос о передаче «Ленфильма» в ведение городского комитета культуры. Кинематографическая общественность озаботилась состоянием студии из-за продолжающегося финансового кризиса, с которым не смог справиться ни один из назначенных Росимуществом директоров.

29 апреля в «Ленфильме» началась проверка, которую поручил провести глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Директор киностудии Надежда Андрющенко в СК рассказала о юридических и финансовых проблемах киностудии. В частности, Андрющенко сообщила о том, что некоторые работы из золотой коллекции переданы в частные руки.

22 апреля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга прошло заседание по делу о банкротстве «Ленфильма». Иск о банкротстве киностудии подала компания «Радмир».

Ранее на мусорке «Ленфильма» петербуржец нашел раритетную бабину с фильмом «Брат».