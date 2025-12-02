На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали главную тему встречи Путина и Уиткоффа

Депутат Чепа: главной темой встречи Путина и Уиткоффа будет вопрос территорий
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа будет посвящена в первую очередь территориальному вопросу, необходимому для урегулирования конфликта на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что делегация Украины встречалась с Уиткоффом, где «все проговорили». Депутат допустил, что сейчас будут согласовывать «те переговоры», которые были с представителями Киева.

«Территориальный вопрос абсолютно не был согласован. Я думаю, это будет основной темой встречи. Я считаю, что эта встреча сильно приблизит решение вопроса. У России позитивные ожидания», — заявил Чепа.

Самолет, на котором, предположительно, прибыл специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине, приземлился в московском аэропорту «Внуково — 2».

До этого представитель Кремля сообщил, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа может состояться 2 декабря в течение ближайших часов. По словам Пескова, российский лидер обсудит со спецпосланником президента США понимания, которые достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее глава МИД ФРГ допустил «болезненные уступки» со стороны Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
