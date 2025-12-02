На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД ФРГ допустил «болезненные уступки» со стороны Украины

Глава МИД ФРГ Вадефуль допустил, что Украина пойдет на болезненные уступки
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль допустил, что Украина может быть вынуждена пойти на «болезненные уступки» в ходе урегулирования конфликта с Россией. Его слова приводит Neue Osnabrücker Zeitung.

По его словам, мирный процесс будет чрезвычайно сложным для Украины и «может завершиться референдумом». Граждане республики должны будут решить, смогут ли они принять условия, в том числе по территориальным уступкам.

«Задача дипломатии – выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это всегда будет связано с болезненными уступками», – сказал Вадефуль.

Министр указал, что благодаря дипломатии шансы на мир «никогда не были больше, чем сейчас».

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Соединенные Штаты после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным могут оказать давление на Киев, чтобы Украина пошла на уступки Москве.

Ранее глава МИД Франции отверг переговоры по Украине без участия Европы.

