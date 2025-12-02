На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уиткоффа в аэропорту встречает Дмитриев

ТАСС: Дмитриев прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретить Уиткоффа
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Машина спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева прибыла в аэропорт Внуково, в котором в ближайшее время должен приземлиться самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Дмитриев опубликовал в соцсети X публикацию, в которой назвал 2 декабря днем, важным для мира.

Тем временем бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что визит спецпосланника Уиткоффа в Москву перечеркнет все дипломатические усилия Украины в попытках изменить итоги переговоров с американской делегацией во Флориде.

По его словам, встреча во Флориде стала «полным провалом» для Киева. Он отметил, что президент США Дональд Трамп не принял участия в переговорах, чем показал свое отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Ранее в ЕС не исключили, что Украину вынудят пойти на уступки России.

