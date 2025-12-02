Кая Каллас не исключила, что Украину вынудят пойти на уступки России

Каллас: США могут оказать давление на Украину, чтобы Киев пошел на уступки

Соединенные Штаты после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным могут оказать давление на Киев, чтобы Украина пошла на уступки Москве. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает The Guardian.

«Я боюсь, что все давление будет оказано на жертву, то есть Украина должна пойти на уступки и взять на себя обязательства», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф встретится с президентом Путиным во вторник, 2 декабря, во второй половине дня. Он также сообщил, что Путин примет участие в нескольких совещаниях непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам.

В минувшие выходные во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил экс-министр обороны Рустем Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Какие вопросы обсуждали стороны во Флориде, как изменился подход каждой из стран и что будет дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее диспетчеры сообщили, что самолет Уиткоффа мог вылететь за пределы США.