Песков высказался о разрушении верховенства права в мире

Песков: верховенство права в мире и правила торговли почти разрушены

Верховенство права в мире было почти разрушено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга, который проводил Sputnik India.

»(Страны мира — прим. ред.) почти разрушили верховенство закона в мире, разрушили правила торговли, разрушили нормы и правила ВТО», — заявил он.

По словам Пескова, существуют проблемы в эффективности международных организаций.

В ходе ответов на вопросы журналистов он добавил, что российская сторона очень чувствительно относится к праву государств на суверенитет. Песков рассказал, что РФ очень чувствительно относится к тому, чтобы не позволить никому препятствовать выгоде страны, а также ее национальным интересам.

Кроме того, во время брифинга Москва поблагодарила Нью-Дели за дружественное отношение к себе. Представитель Кремля отметил, что в основе двусторонних отношений РФ и Индии лежат глубокий исторический опыт взаимодействия и общее видение мировых дел.

