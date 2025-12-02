На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались о праве на суверенитет других государств

Песков: Россия очень чувствительно относится к праву государств на суверенитет
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ очень чувствительно относится к праву государств на суверенитет. Об этом пишет Sputnik India.

«Мы очень чувствительно относимся к этому праву на суверенитет, и мы также очень чувствительно относимся к тому, чтобы не позволить никому препятствовать нашим выгодам, препятствовать нашим национальным интересам», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга для индийских СМИ.

Песков подчеркнул, что Индия суверенна в защите своих национальных интересов и Россия восхищается этим.

Кроме того, во время брифинга российская сторона поблагодарила Нью-Дели за дружественное отношение к себе. Песков отметил, что в основе двусторонних отношений РФ и Индии лежат глубокий исторический опыт взаимодействия и общее видение мировых дел. Это видение выражается в приверженности международному праву, верховенству закона и умении учитывать интересы друг друга.

Ранее журналисты узнали, что Индия в ходе визита Путина намерена начать переговоры о закупке истребителей у РФ.

