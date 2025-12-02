Песков: Европа говорит только о войне до последнего украинца

Лидеры европейских стран говорят только о войне «до последнего украинца», пока администрация президента США Дональда Трампа предпринимает усилия по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, передает Sputnik India.

По словам представителя Кремля, действия Европы свидетельствуют о том, что она настроена на продолжение конфронтации с Россией вместо того, чтобы искать пути установления прочного мира.

«Они [европейские страны] пытаются найти способ обеспечить финансирование Украины, чтобы продолжить войну», — сказал Песков.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным противником мира на Украине. По словам политика, если бы французский лидер действительно хотел мирного урегулирования конфликта, он бы перестал поддерживать Киев поставками оружия и деньгами.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что РФ не собирается нападать на европейские страны. Глава государства также назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу.

Ранее Путин заявил о невозможности нанести поражение России.