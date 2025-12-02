На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МВД Грузии опроверг данные Би-би-си о применении химоружия на митингах

Глава грузинского МВД Геладзе опроверг закупку химоружия, упомянутого Би-би-си
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Власти Грузии никогда не закупали химическое вещество «камит», которое, согласно материалу Би-би-си, полиция применяла в Тбилиси для разгона демонстрантов в ноябре-декабре 2024 года. Об этом заявил глава МВД Грузии Гека Геладзе, его слова передает ТАСС.

«Я лично ознакомился со всей документацией, всеми закупками, которые были осуществлены в этом направлении, и могу сказать со всей ответственностью, что в Грузии МВД никогда не закупало так называемый камит», — подчеркнул глава грузинской полиции.

Геладзе также отметил, что планируется проведение экспертизы, а также опрос людей. Он добавил, что в 2009 году, при предыдущей власти, полиция закупала различные вещества, но среди них не было запрещенного к использованию «камита».

«На все вопросы будут даны ответы», — пообещал Геладзе.

1 декабря британская вещательная корпорация Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждалось, что на протестующих в Грузии граждан распыляли токсичное вещество — камит. В рамках собственного расследования вещательная корпорация побеседовала с экспертами по химическому оружию, информаторами из полиции по борьбе с беспорядками в Грузии, врачами и участниками протестов. Журналисты заявили, что все данные указывают на использование грузинскими силовиками камита, который Франция применяла против Германии во время Первой мировой войны, и который был запрещен.

Впоследствии грузинские власти выступили с заявлением о намерении подать в суд на вещательную корпорацию, а служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование после публикации Би-би-си. Спецслужба заподозрила вмешательство журналистов в государственные интересы страны.

Ранее Трамп захотел отсудить у Би-би-си до $5 млрд из-за монтажа его речи.

