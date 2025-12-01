Грузия будет судиться с журналистами из-за статьи об использовании химвеществ против протестующих

Грузия подаст в суд на «Би-би-си» из-за статьи об использовании камита силовиками

Грузинские власти подадут в суд на «Би-би-си» из-за ее расследования об использовании силовиками химического оружия времен Первой мировой войны для подавления протестов. Об этом говорится в заявлении правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В правящей партии Грузии назвали материал фейком и пообещали сделать все, чтобы доказать это.

«Ввиду того, что этот грязный пропагандистский материал является попыткой очернить грузинское правительство, грузинскую полицию и, что самое главное, государственность Грузии, мы приняли решение начать в отношении лживого СМИ правовой спор в международных судах», — говорится в заявлении.

До этого корпорация «Би-би-си» провела собственное расследование, в рамках которого побеседовала с экспертами по химическому оружию, информаторами из полиции по борьбе с беспорядками в Грузии, врачами и участниками протестов. Журналисты заявили, что все данные указывают на использование грузинскими силовиками вещества «камит», которое Франция применяла против Германии во время Первой мировой войны, для подавления протестов в ноябре-декабре 2024 года.

Ранее в Грузии заявили, что будут рассматривать любые протесты как попытку свержения власти.