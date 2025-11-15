На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп захотел отсудить у Би-би-си до $5 млрд

Трамп хочет отсудить у Би-би-си до $5 млрд из-за монтажа его речи
Jonathan Ernst/Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе подаст в суд на британскую корпорацию Би-би-си за «вводящее в заблуждение» редактирование одного из его выступлений. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы предъявим им иск на сумму от 1 до $5 млрд, скорее всего, на следующей неделе. Мы должны это сделать», – сказал американский лидер журналистам на борту Air Force One.

Речь идет о ситуации с программой «Панорама», вышедшей в эфир Би-би-си в 2024 году за неделю до выборов в Соединенных Штатах. В смонтированном фрагменте нынешний президент США сказал толпе: «Мы пойдем в Капитолий, я буду там с вами, мы будем сражаться. Мы будем сражаться, как черт». Эти слова взяли из его выступления 6 января 2021 года, при этом произнесенных с разницей почти в час.

Би-би-си на этой неделе направила в Белый дом извинения, подчеркнув, что редактирование является «ошибкой в суждениях». В корпорации также указали, что Трамп не имеет правовых оснований для подачи иска против Би-би-си. Там отрицают, что речь изменили специально, чтобы выставить его в невыгодном свете.

Ранее суд запретил администрации Трампа не выделять американцам талоны на питание.

