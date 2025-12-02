В Кремле заявили о желании решить украинский конфликт «на многие поколения вперед»

Россия хочет урегулирования украинского конфликта «на многие поколения вперед». Об этом в преддверии визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву и его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

2 декабря сообщалось, что самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США, покинул воздушное пространство страны и направляется в Россию.

Телеканал ABC сообщал, что делегации США и Украины на прошедших во Флориде переговорах не смогли достичь прогресса по вопросу территориальных уступок.

По словам собеседника телеканала, на встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине, однако понимания по самым сложным пунктам, в том числе территориальному вопросу, нет. Киев не готов идти на территориальные уступки.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay специального посланника американского президента Стива Уиткоффа. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Ранее Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с США.