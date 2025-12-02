На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ABC назвал пункт, по которому США и Украина не достигли прогресса

ABC: США и Украина на переговорах не достигли прогресса по теме территорий
Nathan Howard/Reuters

Делегации США и Украины на прошедших во Флориде переговорах не смогли достичь прогресса по вопросу территориальных уступок. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает телеканал ABC.

По словам собеседника телеканала, на встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине, однако понимания по самым сложным пунктам, в том числе территориальному вопросу, нет. Киев не готов идти на территориальные уступки.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay специального посланника американского президента Стива Уиткоффа. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По сведениям источников, украинская сторона настаивала на личной встрече глав государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, чтобы обсудить «некоторые вещи» по мирному соглашению.

Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с США.

Переговоры о мире на Украине
