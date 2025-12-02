Диспетчеры сообщили, что самолет Уиткоффа мог вылететь за пределы США

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, покинул воздушное пространство страны и направляется в Россию. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

«Борт только что покинул воздушное пространство США, взял курс на Европу, а затем — на Россию», — передает агентство слова собеседника.

По данным диспетчера, самолет покинул аэропорт в штате Флорида около 01:00 по всемирному времени (04:00 мск).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф встретится с президентом Путиным во вторник, 2 декабря, во второй половине дня. Он также сообщил, что Путин примет участие в нескольких совещаниях непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам.

В минувшие выходные во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил экс-министр обороны Рустем Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Какие вопросы обсуждали стороны во Флориде, как изменился подход каждой из стран и что будет дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии рассказали об опасениях Европы из-за встречи Путина и Уиткоффа.