В Кремле высказались о торговых отношениях между Россией и Индией

Песков: торговые отношения России и Индии не должны подвергаться влиянию
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Торговые отношения России и Индии не должны подвергаться влиянию третьих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, который проводит Sputnik India.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что к 2030 году объем торговли между странами достигнет $100 млрд.

«Таким образом, почти весь объем наших торговых отношений оплачивается национальными валютами», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия хочет нарастить импорт из Индии, на данный момент в торговле двух стран есть дисбаланс.

Песков рассказал, что на данный момент Россия продолжает оставаться важным поставщиком энергоресурсов в Индию. По его словам, обмен между странами приносит большую пользу индийской стороне, а также взаимную выгоду.

Он подчеркнул, что РФ надеется на успешный визит президента страны Владимира Путина в Индию. Песков выразил надежду, что визит российского лидера будет таким же успешным, как визит премьер-министра Индии Наренды Моди в Москву в 2024 году.

Ранее премьер Индии подчеркнул важность партнерства с Россией в военной промышленности.

