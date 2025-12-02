На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о поставках энергоресурсов в Индию

Песков: Россия остается важным поставщиком энергоресурсов в Индию
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия продолжает оставаться важным поставщиком энергоресурсов в Индию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Sputnik India.

«Россия продолжает быть очень важным поставщиком энергоресурсов в Индию по конкурентноспособным ценам, и у нас нет сомнений, что этот обмен приносит большую пользу Индии и в то же время взаимную выгоду», — сказал он.

В ходе брифинга представитель Кремля также отметил, что Москва надеется на продолжение проектов в атомной сфере с Нью-Дели. По его словам, в частности, речь идет о продолжении реализации строительства атомной электростанции Куданкулам.

До этого Песков заявил, что Россия предлагает свою нефть таким странам, как Индия и Китай, но решение о приобретении ее остается за ними. Таким образом он прокомментировал оказываемое президентом США Дональдом Трампом давление на страны, в которые РФ поставляет энергоресурсы.

16 октября американский лидер заявил, что индийский премьер Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать российскую нефть. В Нью-Дели признали, что работают над углублением энергетических связей с США, но не подтвердили отказ от сотрудничества с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Индия нашла нового поставщика нефти вместо России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами