В США заявили о «хороших идеях» зятя Трампа по решению на Украине

CNN: у Кушнера есть хорошие идеи по урегулированию конфликта на Украине

У зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера есть «хорошие идеи» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

«По словам источников, Трамп считает Кушнера своим «ближайшим помощником» по вопросам внешней политики. Один из источников, близких к нему, отметил, что у него есть хорошие идеи, как сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — говорится в сообщении телеканала.

По словам источников CNN, у Кушнера есть «редкое качество», которым мало кто обладает в окружении Трампа – полное доверие президента.

Переговоры делегаций США и Украины во Флориде состоялись 30 ноября. Издание «Страна.ua» писало, что сторонам не удалось достичь договоренностей по ключевым пунктам мирного плана. В частности, украинские переговорщики отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения.

Впоследствии Трамп рассказал журналистам, что Уиткофф посетит Москву и проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры запланированы на 2 декабря.

