Стало известно о запланированной встрече Зеленского с Уиткоффом

AFP: Зеленский проведет встречу с Уиткоффом и Умеровым в Ирландии
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и секретарем украинского Совбеза Рустемом Умеровым в Ирландии. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на агентство AFP.

По данным агентства, Уиткофф совершит остановку в Ирландии перед поездкой в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

1 декабря Telegram-канал «RT на русском» писал, что спецпосланник президента США провел с украинским лидером телефонный разговор. Детали переговоров при этом не проводились. Сообщалось, что звонок состоялся во время встречи Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Кроме того, по данным издания, политики переговорили с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, генеральным секретарем НАТО Марк Рютте и председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее на Украине заподозрили США в намерении проигнорировать Зеленского на переговорах.

Переговоры о мире на Украине
