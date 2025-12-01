На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России поразмышляли, каким будет «третий акт» коррупционного скандала на Украине

Пушков: главный вопрос, будет ли третий акт скандала с участием Зеленского
Виталий Белоусов/РИА Новости

На Украине в связи с коррупционным скандалом возник главный вопрос — последует ли за всем этим «третий акт» с прямыми обвинениями президенту страны Владимиру Зеленскому и членам его семьи. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

По словам Пушкова, отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который был вторым человеком по влиянию в Киеве, а также прошедшие у него обыски стали «вторым актом» этого скандала. Сенатор не исключил, что к уходу Ермака приложила руку администрация США, которая была недовольна саботажем мирного плана. После отставки Ермака под ударом может оказаться сам Зеленский, от которого могут потребовать объяснений, куда делись миллиарды американской помощи.

«Есть версия, курсирующая в американских соцсетях, США ищут, куда могли деться $48 млрд американских денег, переданных Украине (цифра, возможно, завышена, но ее порядок впечатляет)», — написал Пушков.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что супруга Зеленского Елена якобы была «тотально в курсе» масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и оборонной отрасли страны. По его словам, фигуранты этого громкого дела между собой обсуждают осведомленность первой леди Украины. Утверждается, что Елена Зеленская якобы дружит с женой арестованного бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которая «лично принимала по $500 тысяч наличными на то, чтобы у них там строительство продолжалось особняков».

Ранее Трамп назвал проблемой ситуацию с коррупцией на Украине.

