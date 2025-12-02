На Западе сообщили о подготовке Киевом экономики к двум путям развития конфликта

FT: Киев готовит свою экономику к двум путям развития конфликта

Украина начала реструктуризацию долгов на сумму $2,6 млрд, привязанных к экономическому росту. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на публикацию украинского Минфина.

По данным издания, этот долг играет важную роль в обеспечении текущих военных расходов Киева. После окончания конфликта выплаты по нему могли бы обойтись бюджету республики в миллиарды долларов.

Минфин Украины представил предложение инвесторам обменять так называемые ВВП-варранты на новые облигации до конца года. Взамен предлагается денежное вознаграждение в размере до $180 млн и постепенно увеличивающиеся процентные выплаты.

«Без реструктуризации Украина рискует выплатить миллиарды долларов в результате послевоенного экономического восстановления, что отвлечет жизненно важные средства от обороны, восстановления и основных государственных услуг», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как уточняет FT, данное предложение подчеркивает, что Украина пытается подготовить свои финансы к потенциальному мирному соглашению с Россией, а также к необходимости сдержать рост долгов, если конфликт затянется.

1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что план США по урегулированию конфликта на Украине подвергся существенной доработке.

По словам представителя американской администрации, первоначальные пункты были серьезно пересмотрены, однако детали обсуждаются переговорщиками. Левитт также отметила, что Вашингтон надеется на скорое завершение конфликта.

Ранее в Госдуме не увидели большого прогресса в урегулировании конфликта на Украине.