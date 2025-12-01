В Госдуме не увидели большого прогресса в урегулировании конфликта на Украине

Депутат Чепа: в России понимают, что прогресса в урегулировании по Украине мало

В России понимают, что на данный момент прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине мало. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

«Мы видим сопротивление Киева, поэтому работа идет постоянная. Но хотелось бы, чтобы это мирное соглашение было как можно скорее подписано, и мы для этого делаем все усилия», — сказал Чепа.

По его словам, сейчас идут попытки реализовать договоренности, достигнутые президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Каждый шаг в процессе урегулирования украинского конфликта – это движение вперед, «однако времени на это уходит много», констатировал парламентарий.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

