На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме не увидели большого прогресса в урегулировании конфликта на Украине

Депутат Чепа: в России понимают, что прогресса в урегулировании по Украине мало
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

В России понимают, что на данный момент прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине мало. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

«Мы видим сопротивление Киева, поэтому работа идет постоянная. Но хотелось бы, чтобы это мирное соглашение было как можно скорее подписано, и мы для этого делаем все усилия», — сказал Чепа.

По его словам, сейчас идут попытки реализовать договоренности, достигнутые президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Каждый шаг в процессе урегулирования украинского конфликта – это движение вперед, «однако времени на это уходит много», констатировал парламентарий.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Ранее стало известно одно требование Украины к США на переговорах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами