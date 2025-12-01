В Британии рассказали об опасениях Европы из-за встречи Путина и Уиткоффа

Times: в Европе опасаются, что РФ и США согласуют невыгодную для Украины сделку

Европейские союзники Украины опасаются, что президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф согласуют невыгодную для Украины сделку по урегулированию конфликта. Об этом сообщила британская газета The Times.

Журналисты отметили, что ряд стран Европы насторожены заинтересованностью администрации США в совместных бизнес-проектах с Россией.

1 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф на этой неделе проведет встречу с российским лидером. При этом хозяин Белого дома не назвал конкретную дату.

Комментируя ситуацию, научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что участники переговоров в Москве могут обсудить, в каком виде будет существовать Украина после заключения мирного соглашения. В то же время он выразил уверенность, что власти РФ никогда не пойдут на уступки в территориальном вопросе и не отдадут «ни Крым, ни новые территории».

