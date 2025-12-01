В ЕС заявили о прогрессе в переговорах по Украине

Европейские лидеры добились хорошего прогресса в урегулировании конфликта на Украине по итогам переговоров в Париже. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Сегодня состоялась хорошая дискуссия с [президентом Украины] Владимиром Зеленским, который встретился с [главой Франции Эммануэлем] Макроном и другими европейскими лидерами», — сообщила она.

Дипломат добавила, что Европа намерена представить свои предложения по урегулированию в течение этой недели.

До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга оценила переговоры представителей Соединенных Штатов Америки и Украины, которые прошли во Флориде. Она сообщила, что «переговоры прошли хорошо».

О том, что американская и украинская делегации не смогли договориться ни по одному ключевому пункту из плана США по урегулированию конфликта, сообщило и издание «Страна.ua». Как стало известно, члены делегации Украины, в частности, отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения.

Ранее политолог указал на безответственный подход Киева к переговорам в США.