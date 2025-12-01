На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог указал на безответственный подход Киева к переговорам в США

Политолог Скачко: Украина безответственно подходит к диалогу с США
Eva Marie Uzcategui/Reuters

Сам факт того, что украинскую делегацию на переговорах в США возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров, являющийся фигурантом антикоррупционных расследований, говорит о несерьезном подходе Киева к процессу мирного урегулирования. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

Он напомнил, что украинские антикоррупционные органы обнаружили три квартиры и четыре особняка в пригородах Майами, которыми владеют родственники Умерова.

«Вместе с тем коррупция на Украине на данном этапе выгодна Вашингтону — как средство давления на украинскую власть», — сказал Скачко.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Позднее издание «Страна.ua» сообщило, что США и Украина не договорились по ключевым пунктам мирного плана.

Ранее в России рассказали, на кого надеется Киев в переговорах с США.

