Белый дом: переговоры США и Украины во Флориде были очень хорошими

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифингаа оценила переговоры представителей Соединенных Штатов Америки и Украины, которые прошли во Флориде.

«Они (представители США — «Газета.Ru») провели очень хорошие переговоры с украинской стороной во Флориде», — сказала представитель Белого дома.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. По данным «РБК-Украина», делегациям не удалось согласовать окончательный вариант мирного соглашения. Источник издания рассказал, что на встрече активно обсуждались вопросы территорий, а также тема членства Украины в НАТО.

О том, что американская и украинская делегации не смогли договориться ни по одному ключевому пункту из плана США по урегулированию конфликта, сообщило и издание «Страна.ua». Как стало известно, члены делегации Украины, в частности, отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения. Кроме того, украинская делегация отклонила пункт плана об отказе от членства в НАТО.

Ранее политолог указал на безответственный подход Киева к переговорам в США.