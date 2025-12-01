В сенате США высказались о предложения Залужного фразой «за рамками возможного»

Предложения бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посла республики в Лондоне Валерия Залужного о ядерном оружии выходят «за рамки возможного». Об этом заявил сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм на своей странице в социальной сети Х.

«Предлагаемые в этой статье гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, выходят далеко за рамки возможного. В этот критический момент крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал разумным рамкам возможного», — написал сенатор.

Грэм добавил, что гарантии безопасности, предложенные Залужным, несостоятельны.

Накануне Залужный в статье для The Telegraph назвал одной из возможных гарантий безопасности для республики размещение на ее территории ядерного оружия. Экс-главком ВСУ заявил, что формирование «безопасного и защищенного государства» невозможно без эффективных гарантий безопасности.

Британский дипломат Иен Прауд заявил, что Залужный бредит, как и президент страны Владимир Зеленский, когда говорит о размещении в Украине ядерного оружия.

Ранее в Британии ужаснулись словам Залужного о ядерном оружии на Украине.