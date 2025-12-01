На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии ужаснулись словам Залужного о ядерном оружии на Украине

Дипломат Прауд: слова Залужного о ЯО показывают, что он бредит, как Зеленский
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Заявление экс-главкома ВСУ и действующего посла в Лондоне Валерия Залужного о возможном размещении ядерного оружия на Украине говорят о том, что он «бредит» не меньше главы государства Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в соцсети Х написал бывший советник по экономическим вопросам в посольстве Великобритании в Москве Иэн Прауд.

«Слова о вступлении в НАТО, размещении ядерного оружия или войск стран альянса на Украине показывают, что Залужный бредит не меньше Зеленского», — считает Прауд.

По его оценкам, никто в мире не согласится предоставлять соответствующие гарантии Украине.

Накануне в статье для The Telegraph Залужный назвал одной из возможных гарантий безопасности для Украины размещение на ее территории ядерного оружия. По его оценке, гарантии безопасности могли бы включать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России».

Ранее украинский политик назвал условия для создания ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами