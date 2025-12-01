Британский дипломат Иен Прауд в своем аккаунте в соцсети X заявил, что посол в Великобритании и экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный бредит, как и президент страны Владимир Зеленский, когда говорит о размещении в Украине ядерного оружия.

«Слова о вступлении в НАТО, размещении ядерного оружия или войск стран — участниц альянса на Украине демонстрируют, что Залужный бредит не меньше Зеленского», — отметил Прауд.

Накануне в статье для The Telegraph Залужный назвал одной из возможных гарантий безопасности для Украины размещение на ее территории ядерного оружия. По его оценке, гарантии безопасности могли бы включать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России».

До этого бывший премьер республики Николай Азаров заявлял, что у Украины есть месторождения урана, Киев также может сделать систему его обогащения, поэтому «в определенных условиях» страна может создать ядерное оружие. По словам Азарова, если украинцы сами не смогут сделать такое оружие, то им «помогут».

Ранее Зеленский призвал обеспечить «критические проблемы» руководству России.