В Бельгии заявили о нежелании стран ЕС разделять риски, связанные с активами России

МИД Бельгии: страны ЕС не хотят разделять риск использования российских активов
Virginia Mayo/AP

Страны Европейского союза (ЕС) не хотят разделять риски, связанные с использованием замороженных российских активов для Украины. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево в социальной сети X.

Министр отметил, что лучшим вариантом предоставления финансовой помощи Украине является общеевропейский заем. По его словам, использование для этого активов России не обеспечивает ни юридической определенности, ни устранения системных финансовых рисков.

«Недаром европейские страны не хотят брать на себя солидарные обязательства и разделять риски — то, к чему мы рационально призываем уже многие месяцы. Иначе почему они отказываются от такой взаимизации рисков?» — написал Прево.

Утром 1 декабря глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия все еще против кредита Украине за счет замороженных активов РФ. Она отметила, что обсуждение данного вопроса продолжается.

28 ноября издание Politico сообщило, что некоторые страны Евросоюза подозревают Бельгию в использовании замороженных активов России, в связи с чем она задерживает их передачу Украине. Пять дипломатов из разных европейских стран выразили недовольство тем, что Бельгия, по всей видимости, преследует второстепенные цели, удерживая российские активы.

Ранее Бельгия заявила, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану.

